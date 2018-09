PSG : Paris trop fort en L1 ? Roustan voit l'OL débarquer !

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Porte drapeau de la Ligue 1 en France et à l’étranger, le Paris Saint-Germain est clairement dans un autre monde sur le plan sportif comme économique en France.

Sans forcer son talent, il connaît déjà un début de saison parfait et relègue son dauphin à quasiment 10 unités au bout de sept journées. Si on peut légitimement déplorer le manque de suspense dans notre championnat, Didier Roustan préfère lui constater les points positifs, et ce à tous les niveaux. Une raison de plus pour dérouler le tapis rouge au PSG en France, même si Roustan refuse de voir les clubs abandonner face à l'ogre parisien.

« Heureusement qu’il y a le PSG ! Quand Monaco est champion, s’il n’y a pas le PSG, je ne pense pas qu’ils atteignent ce niveau de jeu, cette exigence qui leur permet d’aller aussi loin en C1. Il y a aussi l’aspect financier. Ce n’est pas rien. Si la Ligue 1 vaut une fortune maintenant, le PSG y est pour beaucoup. S’il a échoué en quarts, en huitièmes de la C1, le PSG est regardé en outsider en C1. D’ailleurs on voit bien comment réagissent les gros en coulisse vis-à-vis du PSG. Ce que je regrette, c’est que certains ne jouent pas le jeu, comme Monaco. Après le titre, ce club pouvait vendre Mbappé et Bernardo Silva dans le cadre de sa politique, et garder les autres pour embêter le PSG. Lyon, s’ils font vraiment leur boulot… Tu as vu l’effectif qu’ils ont ? Ils peuvent les pousser un peu. Monaco l’a fait, d’autres peuvent le faire », a prévenu le journaliste de la Chaine L’Equipe, persuadé que le titre n’est pas forcément attribué d’avance au PSG, surtout si les autres clubs ambitieux se donnent les moyens de le titiller. Pour le moment, cela reste utopique.