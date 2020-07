PSG : Paris toujours trop gourmand pour Neymar ?

Dans : PSG.

Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Neymar ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait cet été au mercato.

Et pour cause, le Paris Saint-Germain n’a pas encore débuté de discussion pour prolonger le bail du Brésilien, ce qui signifie clairement qu’il ne sera pas retenu en cas de grosse offre cet été. En revanche, cela ne veut pas dire que le PSG bradera sa star, recrutée pour 220 ME il y a trois ans. Bien au contraire même, selon les informations de Todo Fichajes. Déjà très exigeant l’été dernier au moment des négociations avec le FC Barcelone, Leonardo serait toujours très gourmand pour lâcher son meneur de jeu à en croire le média. Des exigences qui commencent sérieusement à excéder les dirigeants du Barça…

Le média rapporte à la surprise générale que le Paris Saint-Germain souhaiterait récupérer Antoine Griezmann en plus de deux autres joueurs de Barcelone, dont les identités n’ont pas filtré. Une information très étonnante, quand on sait que Leonardo était personnellement opposé à ce genre d’échange de joueurs l’été dernier, raison précise pour laquelle les négociations n’ont pas abouti avec le FC Barcelone. Par ailleurs, il serait intéressant de savoir quels sont les joueurs barcelonais dans le viseur du Paris SG, dans le cas où l’information serait exacte. On le sait de longue date, Thomas Tuchel apprécie grandement le profil d’Ousmane Dembélé, malgré les blessures à répétition de l’ancien Rennais. A la recherche d’un défenseur central afin de combler les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, le PSG pourrait également être intéressé par Samuel Umtiti ou plus surement par Clément Lenglet. Une chose est certaine, les champions de France et d’Espagne en titre n’ont pas fini d’être associés sur le thème du mercato cet été…