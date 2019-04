PSG : Paris a deux cibles à l'Ajax, mais ne le dit pas trop

Dans : PSG, Mercato.

Après la démonstration face au Real Madrid au tour précédent, l’Ajax Amsterdam a de nouveau montré un beau visage dans son quart de finale aller de la Ligue des Champions.

Les Néerlandais ont été accrochés à domicile par la Juventus Turin (1-1), mais leur prestation pleine de qualité et d’enthousiasme a encore ébloui les observateurs. Autant dire que les émissaires présents à la Johan Cruijff Arena ont rédigé des rapports positifs. Et parmi eux, on imagine que le Paris Saint-Germain était représenté. A priori, le club de la capitale n’est pas le mieux placé pour le défenseur central Matthijs De Ligt.

Mais selon les informations de L’Equipe, le champion de France s’intéresse toujours à David Neres et Donny van de Beek, peut-être les deux meilleurs joueurs de l’Ajax mercredi. L’ailier brésilien, déjà impressionnant contre les Merengue, a récidivé avec un superbe but en solitaire. Tandis que le milieu polyvalent a été précieux dans la fluidité des actions. Cela n’a pas dû échapper au Paris Saint-Germain ni aux autres prétendants de ces deux joueurs âgés de 22 ans, de plus en plus convoités sur le marché des transferts.