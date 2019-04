PSG : Paris sort du silence sur Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Toujours pas d’entrainement pour Neymar, mais cela ne devrait plus tarder du tout. Le Paris Saint-Germain a en effet pris la parole par le biais d’un court communiqué pour annoncer le prochain retour du Brésilien ce mercredi afin d’effectuer un premier test sur le terrain. Bien évidemment le but de la manœuvre sera de voir comment l’ancien barcelonais réagit après la fin de sa rééducation, et s’il est prêt à reprendre le chemin de l’entrainement.

Cela prendra en tout cas du temps, puisque ce premier retour sera suivi d’un bilan médical et radiologique qui sera effectué dans deux semaines. Autant dire que la date du 27 avril pour l’éventuelle finale de la Coupe de France demeure jouable, mais ne sera pas évidente à respecter.