PSG : Paris se fait doubler dans ce dossier à 35 ME

Lors du prochain mercato hivernal, le Paris Saint-Germain cherchera encore à renforcer son effectif. Et notamment au milieu de terrain.

Le match nul face au Real Madrid en Ligue des Champions mardi (2-2) l’a prouvé, le club de la capitale française a encore quelques faiblesses. Si l’attaque est parfaitement fournie, voire même trop, vu qu’un joueur comme Cavani cire le banc, la défense et l’entrejeu ont des besoins. Contre les Merengue, le milieu du PSG a affiché ses limites, et notamment Marquinhos, qui n’évolue pas à son poste en tant que sentinelle. Par conséquent, Leonardo va s’activer pour recruter au coeur du jeu. Mais le directeur sportif pourrait aussi monter au front pour un élément plus offensif. En effet, ces dernières semaines, Reinier est annoncé dans le viseur du dirigeant brésilien.

Récent vainqueur de la Copa Libertadores et du championnat brésilien avec Flamengo, le joueur de 17 ans a aussi tapé dans l’oeil de l'Atlético, du Real, d'Arsenal ou de Man City. Sauf que d’après les informations du Telegraaf, c’est l'Ajax qui va faire le premier pas avec une offre de 25 millions d'euros. Une somme qui ne devrait pas suffire, sachant que l’espoir auriverde dispose d’une clause libératoire de 35 ME. Autant dire que la formation d’Amsterdam va devoir revoir son offensive à la hausse, surtout que Flamengo va profiter de la concurrence pour faire monter les enchères. De quoi refroidir le PSG dans ce dossier ? Pas si sûr, car Leo est convaincu du potentiel de Reinier. Et Paris pourrait alors se servir de ses bonnes relations avec Giuliano Bertolucci, également l’agent de Marquinhos, pour faire avancer ce dossier au cours des prochaines semaines.