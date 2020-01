PSG : Paris sans Neymar en Coupe de France ?

Dans : PSG.

En ce week-end de reprise, les 32es de finale de la Coupe de France vont logiquement offrir de nouvelles émotions fortes. Mais le PSG va probablement laisser Neymar et les autres joueurs sud-américains au repos.

Dimanche soir, tous les regards du football français seront tournés sur Linas-Montlhéry, petit club de Régional 1 qui recevra le grand Paris Saint-Germain en prime-time sur Eurosport. Lors de cette grande fête du ballon rond, la formation de la banlieue francilienne voudra affronter la meilleure équipe possible du PSG, avec des stars comme Mbappé, Neymar, Marquinhos ou Verratti. Mais premier match de l’année 2020 oblige, le club de la capitale n'alignera pas d’entrée son équipe-type, surtout dans ce genre de matchs risqués. Après avoir repris le chemin de l'entraînement que jeudi, Paris va effectivement faire tourner son effectif.

Selon Le Parisien, certaines stars seront mises au repos, et « probablement les Sud-Américains rentrés au pays pendant les fêtes et ayant un gros décalage horaire à encaisser ». Autant dire que Neymar ou Di Maria ne prendront aucun risque à Bondoufle, avec seulement trois séances dans les jambes. Par contre, un joueur comme Marquinhos, qui est resté à Paris pour les fêtes à cause de la naissance de son deuxième enfant, sera apte à débuter, comme d’autres joueurs avec un bon état de santé. Dans tous les cas, l’entraîneur adverse Stéphane Cabrelli, grand fan du PSG, en saura plus samedi après-midi à l’issue de la première conférence de presse de la nouvelle décennie de Thomas Tuchel.