Mbappé Ballon d'Or au PSG, c'est Ronaldinho qui le dit

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé aspire à tout rafler cette saison, que ce soit au PSG ou en équipe de France. L'un de ses objectifs reste de décrocher le premier Ballon d'Or de sa carrière.

Le PSG peut se réjouir de toujours avoir Kylian Mbappé dans son équipe. Et Paris ne sait pas encore combien de temps cela durera, le capitaine de l'équipe de France étant une nouvelle fois en fin de contrat à l'issue de cette saison. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien de Monaco se montre professionnel. Mbappé porte son équipe sur ses épaules et veut marquer les esprits. En Ligue 1, le champion du monde en est déjà à 15 buts en 14 journées. Mbappé sait que ses statistiques seront scrutées de près, mais surtout en Ligue des champions et lors de l'Euro 2024, qui aura lieu l'été prochain en Allemagne s'il veut décrocher un Ballon d'Or. En tout cas, le crack de 24 ans vient de recevoir un soutien de poids pour la prochaine édition.

Ronaldinho envoie un message à Mbappé

Lors d'un entretien accordé à l'AFP, Ronaldinho a en effet apporté son support à Kylian Mbappé, souhaitant d'ailleurs le voir remporter le Ballon d'Or avec le maillot du PSG sur les épaules : « Un grand joueur comme lui peut avoir l'opportunité de gagner le Ballon d'or dans n'importe quelle équipe, mais comme j'aime le PSG, j'aimerais qu'il le fasse avec le PSG. J'espère qu'il va le gagner. C'est un bon ami, et un très grand joueur. J'aime son style de jeu ». Voilà qui devrait faire plaisir à Kylian Mbappé et peut-être le pousser (très légèrement tout de même) à rester à Paris encore quelques années. Rien n'est moins sûr mais le joueur parisien devra néanmoins donner sa décision dans peu de temps, alors qu'il sera autorisé à négocier avec la formation de son choix dès janvier 2024.