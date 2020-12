PSG : Paris en feu, Tuchel sort l’extincteur en urgence

Dans : PSG.

Vainqueur de Manchester United mercredi soir (1-3), le PSG a désormais de bonnes chances de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Et pour cause, Paris est maintenant leader du groupe grâce à une meilleure différence particulière, à la fois sur Leipzig et sur Manchester United. Le club de la capitale recevant Istanbul lors de la dernière journée, la qualification est quasiment en poche pour les coéquipiers de Neymar et de Kylian Mbappé. Néanmoins, il est hors de question pour Thomas Tuchel de considérer la qualification comme d’ores et déjà acquise. Après la belle victoire obtenue à Old Trafford mercredi soir, l’entraîneur allemand a dégonflé les têtes, rappelant que le Paris Saint-Germain devait encore faire le boulot lors de la dernière journée afin de sabrer le champagne.

« Presque qualifié, ce n'est pas qualifié. Presque enceinte, ce n'est pas enceinte. Cela n'existe pas, je ne vais pas laisser un seul gars croire qu'on a tout fait. On a fait un grand pas mais je ne vais pas laisser un seul gars penser qu'on est déjà qualifiés. On doit faire le dernier pas et pour cela, il faut qu'on joue avec la même mentalité, le même feu et le même état d'esprit. a situation était extraordinaire, car on a fait une réunion dimanche pour se dire qu'on allait recommencer une saison ici. Montrer une autre mentalité » a savouré Thomas Tuchel, dont les changements en cours de match, et notamment le choix de faire entrer Bakker à la place de Kean, a fait énormément débattre pendant la rencontre. Les décisions de l’Allemand se sont finalement avérées payantes et le Paris SG a pu décrocher une victoire cruciale dans la course à la qualification.