PSG : Paris prié de vite régler ce bug très gênant

Guendouzi, Coman, Ikoné, Maignan… Durant cette trêve internationale, de nombreux joueurs formés à Paris ont été convoqués en Equipe de France par Didier Deschamps. Pourtant, aucun des jeunes joueurs précédemment cités n'a brillé dans la capitale française. Et pour cause, le PSG ne laisse pas le temps à ses jeunes de se développer et de briller au sein de leur club formateur. C’est précisément cela que Pierre Ducrocq, ancien « Titi » de Paris regrette profondément comme il l’a indiqué sur l’antenne de RMC.

« La formation du PSG n’a jamais été mauvaise. Elle a alimenté beaucoup de clubs en France. Le problème du PSG, et c’est encore plus vrai maintenant, c’est que ça alimente l’extérieur, que les meilleurs partent très souvent à l’étranger car il y a de gros moyens pour les attirer. Il faudrait que le PSG soit patient avec eux. Il faudrait leur donner à manger avec l’équipe première pour pouvoir les faire rester tout en étant patient, car effectivement, ils ne sont pas tout de suite au niveau à 17-18 ans. Mais c’est compliqué » a pesté le chroniqueur de l’After Foot dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si le PSG changera de politique avec ses jeunes à l’avenir, alors que l’équipe réserve a été supprimée cet été…