PSG : Paris prêt à sauter sur une occasion en or au mercato

Incertain par rapport à son avenir du côté de Manchester United, David de Gea apparait sur les tablettes du Paris Saint-Germain.

Cette saison, et sans compter ses jeunes gardiens, le club de la capitale a trois portiers sous contrat : Gianluigi Buffon et Alphonse Areola, qui se partagent la cage du PSG sous les ordres de Thomas Tuchel, mais aussi Kevin Trapp, qui a été prêté à Francfort lors du mercato estival. Malgré tout, Paris n'aurait pas abandonné l'idée de recruter un top gardien international à l'avenir. Alors que Buffon est en fin de carrière, Areola doit encore prouver son talent dans les grands matchs. Le PSG reste donc à l'affût du marché. Et une très bonne opportunité se présente dès l'été prochain.

En fin de contrat en juin 2019 à Manchester United, David de Gea n'envisage pas encore de signer un nouveau bail. L'international espagnol attend de voir le déroulement de la saison, plutôt mauvaise jusque-là sachant que MU n'est que huitième de Premier League, avant de prendre une décision définitive. Alors que l'ancien de l'Atlético Madrid est dans l'incertitude à Old Trafford, le PSG « suit de près sa situation et est prêt à se lancer si l'occasion se présente », selon le Daily Mail. Pas sûr que cette rumeur plaise à Areola, qui se voyait apprendre aux côtés de Buffon avant de mettre tout le monde d'accord. De quoi remettre en cause son éventuelle prolongation à Paris ? Affaire à suivre...