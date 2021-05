Le PSG plutôt que Guardiola, Daniel Alves reconnaît son erreur

Dans : PSG.

Depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, le Paris Saint-Germain a recruté de sacrés joueurs, comme Neymar, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic ou David Beckham.

Pour s’attacher les services de l’une des meilleures équipes au monde, QSI n’a pas lésiné sur les moyens. Durant de longues années, le Qatar a dépensé des centaines de millions d’euros sur le marché des transferts pour renforcer son équipe, afin de viser la Ligue des Champions. Si le PSG n’a pas encore atteint son but, le club de la capitale française a vu passer des joueurs avec un énorme palmarès au sein de son effectif. Cela a notamment été le cas avec Daniel Alves. Après avoir révolutionné le poste de latéral droit au Barça entre 2008 et 2016, l'international brésilien a effectivement fait un passage de deux saisons à Paris, de 2017 à 2019.



« C’est de ma faute si je n'ai pas signé à Manchester City »

S’il ne regrette pas son aventure au PSG, le défenseur a quand même des remords d’avoir dit non au Manchester City de Pep Guardiola avant de signer au PSG. « Je regrette. Pas d'avoir choisi le PSG. Je ne regrette pas d'avoir joué au PSG, mon passage en France a été incroyable. Mais c'est de ma faute si je n'ai pas signé à Manchester City. L'accord était prêt, mais j'ai eu quelques problèmes personnels et j'ai dû changer mes plans. Je n'aime pas décevoir les gens. Encore moins ceux qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance et qui ont fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. Je me suis déjà excusé auprès de Guardiola. Je suis humain et je commets des erreurs », a avoué, sur le Guardian, le joueur de Sao Paulo, qui aurait peut-être réussi sa mission de remporter une nouvelle C1 à City. Ce qui n’a pas été le cas au PSG.