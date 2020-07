PSG : Neymar ? Daniel Alves le jure, il n’a jamais aidé Paris

Dans : PSG.

Considéré comme le footballeur le plus proche de Neymar, Daniel Alves n’a jamais caché sa grande influence sur la carrière du prodige de Santos.

C’est d’ailleurs lui qui l’avait convaincu de signer au FC Barcelone au début de sa carrière, alors que le Real Madrid avait aussi trouvé un accord avec lui. Une influence revendiquée par le latéral droit de la Seleçao, qui se défend toutefois d’avoir joué le même rôle de la signature de Neymar au PSG en 2017.

« Si j’ai convaincu Neymar d’aller à Paris en 2017 ? Je l’ai convaincu que d’une seule chose et une fois. En 2013 quand il avait le choix entre le Real et le Barça. Il avait une offre super alléchante du Real Madrid et je lui ai dis « si tu recherches l’argent, va à Madrid, si tu veux être heureux, va au Barça. Je ne l’ai convaincu de rien de plus. Beaucoup de bêtises ont circulé », a promis Daniel Alves sur les ondes de Catalunya Radio. Même si les deux joueurs sont arrivés quasiment en même temps au PSG, Neymar n’a eu besoin de personne pour se convaincre de partir du FC Barcelone. Même le père du Brésilien n’a rien pu faire, lui qui a plusieurs fois reconnu qu’il était contre ce transfert de son fils au Paris SG. Mais rien n’a pu faire changer d’avis un Neymar qui a toutefois du se dire qu’avec la signature de Daniel Alves, son acclamation à Paris serait certainement plus douce. A ce sujet, les avis sont partagés, mais toujours est-il que, sans son compère, le numéro 10 prend clairement ses marques dans la capitale française cette saison.