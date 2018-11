PSG : Paris paie les impôts de ses joueurs en France, c'est presque un scandale

Dans : PSG, Ligue 1.

Selon les dernières infos de Mediapart sur le PSG, le club de la capitale paie les impôts de ses stars en France. Et alors ?

Les supporters du Paris Saint-Germain attendent désormais avec impatience la livraison quotidienne de Mediapart, sachant pertinemment que le média en question fait mousser les Football Leaks consacrés au club de la capitale. Mais le dernier épisode en date est un peu décevant puisqu'il met en exergue le fait que le PSG respecte la loi fiscale et remplit les caisses de l'état en payant la totalité de ses impôts et des charges de ses vedettes, et cela avant même la venue du Qatar au Paris SG.

Selon Mediapart, en prenant à son compte le paiement des impôts que les footballeurs devront payer, le PSG lâche au moins 66ME aux services fiscaux, tout cela assorti évidemment des charges sociales liées à ces salaires. « À ces joueurs, l'employeur verse une rémunération complémentaire correspondant au montant de l'impôt qu'ils doivent payer. En sus de la prise en charge de l'impôt, le club paie donc aussi des cotisations sur ce complément, ce qui accroît la charge globale. C'est lourd », explique Jacques Saurel, fiscaliste spécialiste du sport. C'est effectivement lourd, mais on peut aussi se dire que cet argent ne fera pas de mal aux finances françaises en ces temps difficiles.

L'article fait aussi remarquer que le PSG va faire de sérieuses économies (entre 67 et 74ME) grâce au prélèvement à la source qui est imposé désormais à tout le monde, et pas qu'au Paris SG. Des économies sont aussi réalisées grâce à un système fiscal baptisé impatriation qui permet aux nouveaux résidents fiscaux qui arrivent de l'étranger de bénéficier d'un abattement de 30% sur les impôts sur le revenu. Un dispositif tout à fait légal et qui s'applique aux clubs de football comme à toutes les sociétés.