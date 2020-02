PSG : Paris ou le Real, cette femme va trancher pour l'avenir de Mbappé

Dans : PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain va rentrer dans le vif du sujet avec le retour de la Ligue des Champions la semaine prochaine, l’avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler.

Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé à partir de l’été prochain. Pour ne pas risquer de perdre sa star sans toucher un euro dans quelques années, Nasser Al-Khelaïfi compte prolonger le contrat de son international français. Alors que Leonardo souhaite baser tout l’avenir du PSG sur Mbappé, plus que sur Neymar, le sort de l’attaquant de 21 ans sera tranché avant le mois de juin prochain. En attendant, « l’Europe est en guerre pour Mbappé », comme l’avoue Diariogol. En effet, de nombreux clubs européens font la cour à Mbappé. Le Real Madrid en tête, sachant que Zidane et le candidat à la succession de Messi et de Cristiano Ronaldo rêvent de travailler ensemble chez les Merengue. Sauf que Florentino Pérez n’est pas seul dans ce dossier, vu que des clubs comme Manchester United ou Liverpool font aussi les yeux doux au crack tricolore.

Selon les confidences du média espagnol, « l'avenir de Mbappé n'est pas entre les mains de l'attaquant », mais plutôt entre celles de Delphine Verheyden. Il y a quelques semaines, Wilfried Mbappé a accordé « presque tous les droits du joueur » à cette avocate parisienne, qui suit la pépite depuis plusieurs années. Et d’après le média espagnol, Mbappé discute bel et bien d’une prolongation de contrat avec le PSG. Après une première proposition de contrat assortie d’un salaire de 30 millions d'euros net, jugée comme « ridicule », le clan Mbappé va rencontrer le PSG cette semaine. Lors d’une « réunion secrète, les Parisiens mettront une offre finale très élevée sur la table ». Par la suite, Verheyden devra trancher. Si le Qatar est prêt à faire un « effort important », le choix du Français pourrait surtout dépendre du projet sportif. Alors que la « Ligue 1 est devenue trop petite » pour lui, l’ancien Monégasque ambitionne de remporter la Ligue des Champions chaque saison. Au PSG ou ailleurs...