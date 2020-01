PSG : Paris ne gagnera pas ce week-end, vous êtes prévenus

Dans : PSG.

Après un nouveau week-end de Coupe de France, la Ligue 1 reprend ses droits vendredi avec Nice-Rennes tandis que l’affiche Lille-PSG clôturera la 21e journée.

Un joli choc dont le Paris Saint-Germain sera bien évidemment favori. Porté par son duo Neymar-Mbappé, l’équipe de Thomas Tuchel est irrésistible depuis la fin de l’année 2019. Néanmoins, la partie sera loin d’être gagnée d’avance pour Paris à Lille comme l’a indiqué Renato Sanches. L’ancien milieu défensif du Bayern Munich, dont le nom a régulièrement été associé au PSG en période de mercato, a notamment rappelé que le LOSC n’avait pas encore perdu au Stade Pierre Mauroy cette saison. Une bonne raison de ne pas miser son salaire sur la victoire de Paris ce week-end…

« Si on y retire le Paris Saint-Germain, toutes les équipes se valent en Ligue 1. Le match contre le PSG, ce sera un très grand rendez-vous. De notre côté, on voudra faire mieux que le match de la phase aller (2-0, ndlr), chez eux. Au Stade Pierre-Mauroy, nous sommes imbattables en championnat, on a gagné tous nos matchs sauf deux dans lesquels nous avons fait match nul. Ce qui est sûr, c’est qu’on voudra faire un bon résultat pour atteindre nos objectifs, même si nous gardons en tête que c’est un adversaire très difficile à jouer. Nous allons tout donner pour remporter la victoire devant nos supporters » a argumenté Renato Sanches sur le site officiel des Dogues. Le PSG est prévenu, il sera attendu au tournant.