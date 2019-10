PSG : Et si Paris n'était pas si fort que ça ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a croisé la route de nombreux anciens joueurs de Ligue 1 face à Galatasaray.

Parmi eux, Younès Belhanda qui a fait les beaux jours de Montpellier, et qui évolue désormais au sein de l’équipe stambouliote. Après la défaite face au PSG lors de la deuxième journée de Ligue des Champions, l’international marocain était forcément déçu. Mais tandis que de nombreux observateurs mettent en avant la force du PSG et de son pressing tout terrain, Younès Belhanda a calmé la hype, indiquant que Paris n’avait pas été si impressionnant que ça en Turquie.

« Contre ces équipes-là, une simple inattention fait but. On a montré une belle image de notre club. On n’a pas démérité. On a su montrer nos qualités, même si on ne s’est pas créé beaucoup d’occasions mais dans le jeu sur le pressing on a été bon. Impressionné ? Pas tant que ça, on a vu qu’ils avaient imposé un gros pressing au Real… Contre nous ils n’ont pas réussi à le faire autant qu’à Madrid. On a su les presser nous aussi, mais au final ils ont des joueurs de qualité et ça fait 1-0. Je pense que c’est trop tôt pour dire s’ils peuvent gagner la Ligue des Champions ou pas. Chaque année on dit ça avec Paris, c’est trop tôt » a indiqué le meneur de jeu de Galatasaray après le succès du PSG en Turquie. Aux hommes de Thomas Tuchel de démontrer à chaque match de Ligue des champions qu’ils peuvent prétendre à la victoire finale.