PSG : Tuchel a beau s'énerver, Paris n'avance pas sur ce dossier bouillant

Désireux de recruter un véritable milieu défensif durant ce mercato, le Paris Saint-Germain est enfin passé à l'action pour l'une de ses cibles prioritaires. Et cela tombe bien car Thomas Tuchel est monté dans les tours dimanche soir sur ce sujet.

En cette fin de marché, le club de la capitale est sur tous les fronts. Alors que l'arrivée de Leandro Paredes, en provenance du Zénith contre un chèque de 40 millions d'euros, se précise, même si Antero Henrique pinaille sur quelques détails, le PSG travaille également sur un autre dossier. Celui d'Idrissa Gueye. Cadre d'Everton depuis 2016, l'international sénégalais dispose d'un profil plus défensif que celui de l'Argentin, vu qu'il est un infatigable récupérateur de ballons.

Par conséquent, et dans l'objectif de densifier physiquement son entrejeu, Paris s'attaque à son deuxième milieu. Et selon les informations de RMC, la formation francilienne s'est rapproché des Toffees en faisant « une première offre d’un montant inférieur à 30 millions d’euros ». En discussions avec des intermédiaires, mais aussi avec le clan Gueye, qui est lui décidé à rejoindre Paris, ces derniers jours, le PSG a cependant essuyé un premier refus. Tout simplement parce que le club anglais réclame 50 ME pour lâcher son joueur de 29 ans. L'écart entre le PSG et Everton est donc encore grand, mais les trois parties vont rapidement devoir trouver un accord, s'ils veulent faire affaire, car le mercato fermera ses portes jeudi.