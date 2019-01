PSG : Paris invité à réintégrer Adrien Rabiot d'urgence !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ecarté par les dirigeants parisiens depuis qu’il a décidé de ne pas prolonger son bail en faveur de son club formateur, Adrien Rabiot divise les supporters et les observateurs. En effet, certains estiment que Nasser Al-Khelaïfi devrait réintégrer l’international français en raison du manque de joueurs dans ce secteur de jeu. Sur l’antenne de TF1, Bixente Lizarazu a expliqué qu'il faisait partie de ceux qui pensent qu’il est urgent de ravaler sa fierté du côté de l’état-major du PSG en réintégrant Adrien Rabiot avant les grandes échéances européennes.

« Mettre un joueur à l’écart car il est en fin de contrat, c’est très Français. Tuchel a été très clair sur son milieu défensif en disant qu’il lui manquait deux joueurs. Contre Amiens, un joueur comme Dani Alves a joué en numéro six, c’est clairement un message lancé à la direction. Il a également dit que les mois de février et mars allaient être difficiles sans recrues. Marquinhos fait le boulot, mais ce n’est pas un spécialiste. Il faut être pragmatique sur le cas Rabiot, même s’ils veulent faire respecter l’institution. Il y a une priorité sportive avec Manchester United qui arrive et je crois que relancer Rabiot, c’est prioritaire aujourd’hui » a expliqué l’ancien joueur du Bayern Munich, qui serait surpris de voir Paris se priver de Rabiot alors que le dossier du milieu défensif semble faire du sur-place au mercato.