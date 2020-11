PSG : Paris interdit aux joueuses de parler de Corinne Diacre

Dans : PSG.

Le match au sommet de la D1 féminine entre l'OL et le PSG aura lieu ce week-end. Mais du côté de Paris on refuser d'alimenter la polémique sur Corinne Diacre.

Depuis les propos d’Amandine Henry concernant la sélectionneuse de l’équipe de France, chacun y va de ses commentaires, les uns étant persuadés qu’il s’agit d’un putsch des footballeuses de l’Olympique Lyonnais, tandis que d’autres affirment que les joueuses des autres clubs se taisent par peur de ne plus être retenues chez les Bleus. Tandis que Corinne Diacre reste, pour l’instant, totalement silencieuse, c’est un match très attendu de la D1 féminine qui se prépare dans ce drôle de climat. Vendredi soir, le PSG recevra en effet l’OL pour le compte de la 9e journée de championnat, Lyon comptant deux points d’avance sur son adversaire parisien.

Mais il ne faut pas s’attendre à des propos polémistes sur la coach des Bleues du côté du Paris Saint-Germain. Selon Pierre Ménès, les dirigeants du club de la capitale ont prévenu la totalité de l’effectif qu’il était interdit d’évoquer la relation avec Corinne Diacre et la vie interne de l’équipe de France. « Je sais que les joueuses du PSG n’ont pas le droit de s’exprimer sur le sujet. Mais je sais aussi pour Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro (deux joueuses internationales françaises du PSG) qu’elles n’en pensent pas moins », a confié le consultant de Canal+, qui pense que du côté de la Fédération Française de Football on ne peut plus faire semblant que tout va bien au sein de l’équipe de France féminine.