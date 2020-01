PSG : Paris incité à foncer d’urgence sur Koulibaly !

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Silva va laisser un grand vide au Paris Saint-Germain. Assurément, le club de la capitale ne devra pas se tromper sur l’identité de son successeur…

Ces derniers jours, c’est le nom de Kalidou Koulibaly qui revient en boucle. Il faut dire que l’international sénégalais de Naples a tout du joueur parfait pour le Paris Saint-Germain. Encore assez jeune (28 ans) et doté d’une très bonne expérience sur la scène européenne, il coche toutes les cases. Et malgré son prix assez élevé, qui devrait avoisiner les 100 ME, il est évident que le Paris Saint-Germain doit foncer sur la piste du défenseur napolitain selon le consultant de La Chaîne L’Equipe, Régis Brouard.

« Koulibaly, le successeur idéal de Thiago Silva au PSG ? Oui ! Ce sont deux joueurs différents, ils n’ont pas le même profil. Koulibaly est très axé sur les duels, l’aspect défensif, c’est un bon relanceur aussi. Après, pourquoi pas prolonger Silva. Mais si ce n’est pas fait maintenant, je ne suis pas certain qu’ils vont le prolonger ensuite. Donc aujourd’hui, Paris est en train de préparer le futur. Et Koulibaly fait partie des joueurs d’avenir. On le connaît bien. Il a une bonne expérience en Ligue des Champions, c’est un leader avec son équipe nationale aussi. Il a un autre profil que Silva, donc le PSG partirait sur un autre style de jeu. Mais ce serait une très bonne idée pour Paris » a indiqué le consultant, pour qui il ne fait aucun doute que Kalidou Koulibaly possède les qualités pour s’imposer au sein de la défense centrale du Paris Saint-Germain.