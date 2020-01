PSG : 60 ME + Thiago Silva = Koulibaly ? Leonardo lance l'opération

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin prochain du côté du Paris Saint-Germain, Thiago Silva sera fixé sur son sort un peu plus tard dans la saison, quand Leonardo l’aura décidé. Mais déjà le nom Kalidou Koulibaly est cité pour le remplacer.

Pour le moment, le directeur sportif du club de la capitale patiente. Alors que le capitaine du PSG réclame une prolongation de contrat, compte tenu du fait qu’il réalise une nouvelle saison pleine, même à 35 ans, le dirigeant brésilien va attendre le moment fatidique de cet exercice pour juger. En gros, TS jouera son avenir au PSG lors de la phase finale de la Ligue des Champions. S’il est bon et s’il fait oublier ses déconvenues du passé en C1, le défenseur central aura droit à un nouveau bail. Si non, il prendra la porte après huit saisons de bons et loyaux services. Et d'après les informations de FootMercato, Leo aurait déjà trouvé le successeur de Silva au PSG.

« Le Brésilien serait remplacé l’été prochain par Kalidou Koulibaly. Le PSG compterait proposer 60 millions d’euros plus Thiago Silva, qui pourrait prolonger son contrat d’un an avant ce transfert. Sinon, il pourrait arriver libre en étant un peu poussé par Paris malgré sa préférence pour continuer sa carrière au PSG. Le président napolitain Aurelio De Laurentiis apprécie, de son côté, le Monstro et pourrait être pour un peu de changement dans son équipe après de nombreux soucis cette saison », explique le média parisien, qui précise toutefois que les quatre parties concernées n’ont pas encore d’accord. Si rien n’est donc fait, Paris planche bien sur cette solution menant au défenseur sénégalais de 28 ans, qui pourrait plaire aux supporters, sachant que Koulibaly est considéré comme l’un des meilleurs centraux au monde.