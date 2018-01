PSG : Paris hésite pour Diarra, et repart sur une cible à 40 ME

Dans : PSG, Mercato, OGCN.

Les discussions entre Lassana Diarra et le PSG n’ont toujours pas abouti, et pourtant elles ont commencé dans le courant du mois de décembre. C’est donc que quelque chose ne va pas, alors que les exigences financières de l’ancien marseillais font tiquer les dirigeants, quand bien même le profil du joueur ne fait pas l’unanimité au sein du club. Autant dire que ce dossier, qui a toujours des chances de se réaliser, n’est plus forcément tout en haut de la pile. Selon Le Parisien, cela pourrait d’autant plus changer qu’Antero Henrique aimerait retenter sa chance pour Jean-Michaël Seri, qui possède l’avantage d’être plus jeune (26 ans), plus en forme mais par contre beaucoup plus cher puisqu’il faudra négocier son transfert avec son club actuel, Nice.

D’autant plus que l’international ivoirien est vacciné après son dernier été mouvementé, et regarde avec détachement un possible transfert pour cet hiver, malgré l’intérêt aussi prononcé de Manchester City. Il faudrait donc une offre copieuse et ferme pour boucler ce dossier, qui possède une clause libératoire à 40 ME. Pour le moment, le PSG serait prêt à proposer 25 ME annonce le quotidien francilien, pour qui cette somme serait tout de même une sérieuse mise en bouche dans l’optique d’acquérir le joueur des Aiglons.