PSG : Paris flaire un gros coup à 0€ chez les Reds

Cet été, le Paris Saint-Germain a fait preuve de malice au moment de recruter Pablo Sarabia et Ander Herrera pour un total de 18 ME seulement. L’été prochain, le club de la capitale devrait poursuivre en ce sens.

L’époque où le Paris Saint-Germain déboursait 400 ME sur deux joueurs en période de mercato est révolue et dans cette optique, Leonardo multiplie les pistes malines au mercato. La dernière mène tout droit chez le champion d’Europe en titre et probable futur champion d’Angleterre puisque selon les informations récoltées par le Telegraph, le Paris Saint-Germain est à l’affût dans le dossier Adam Lallana, lequel a peu de chances de prolonger à Liverpool, où il sera en fin de contrat cet été.

Passeur décisif pour Sadio Mané face à Wolverhampton dimanche après-midi, l’international anglais de 31 ans fait partie de la rotation de Jürgen Klopp, mais n’est clairement pas un titulaire à part entière. C’est pour cette raison qu’il envisage clairement de faire ses valises, bien que le technicien allemand souhaite le conserver dans son effectif. Une situation qui a alerté le Paris Saint-Germain, à l’affût dans ce dossier et qui pourrait rapidement dégainer une offre pour récupérer ce polyvalent milieu offensif pour zéro euro. Néanmoins, le PSG n’est pas seul puisque Lallana est également sollicité par des destinations plus exotiques. La Chine ou encore la MLS lui font notamment les yeux doux, et pourraient bien lui proposer un pont d’or l’été prochain.