PSG : Paris félicité pour cette vente étonnante au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain a clairement fait un bel effort financier pour se payer les services de Leandro Paredes cet hiver.

Un recrutement plus que nécessaire, même s’il peut mettre en danger les finances du club de la capitale. Surtout qu’au niveau des départs, cela ne coïncide pas forcément avec des rentrées d’argent similaires. Néanmoins, la vente de Yacine Adli à Bordeaux permet de quelque peu rattraper le coup. En effet, le milieu de terrain qui ne compte aucune apparition en équipe première cette saison, a forcément vu sa cote baisser en flèche avec l’accumulation de matchs en National 2. A seulement 18 ans, Adli ne faisait visiblement pas partie des plans sur le long terme du Paris Saint-Germain, et sa vente ne manque pas d’étonner en interne. Néanmoins, sur le plan comptable, le PSG récupèrera 5,5 ME d’indemnité de transfert, avec la possibilité de faire monter le magot en raison d’un pourcentage à la revente de 40 %. Et ce n’est pas anodin pour ce scout d’un grand club contacté par L’Equipe.

« C'est un très bon deal du PSG, c'est un garçon qui n'a pas joué les six derniers mois en pros et qui ne jouait pas les 90 minutes en N 2. Il a une bonne vision, une bonne technique. Après, pour le top niveau européen... Le pourcentage fait qu'il n'y aura pas de catastrophe industrielle dans tous les cas », a livré cet observateur, qui sait que si Yacine Adli venait à exploser et à être vendu très cher, le PSG récupérait une belle somme au final. Sans regrets ?