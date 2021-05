PSG : Paris fait appel pour avoir Neymar en finale

Dans : PSG.

Neymar étant suspendu pour la finale de la Coupe de la France, ce mercredi contre Monaco, le PSG va faire appel devant le CNOSF afin de changer cette sanction.

Averti lors de la demi-finale de la Coupe de France la semaine passée à Montpellier, Neymar n’avait pas caché sa colère après cette sanction (sévère) de l’arbitre, le Brésilien étant conscient que ce jaune le privait de la finale contre Monaco. Le Paris Saint-Germain avait toujours possibilité de faire appel de cette décision de la commission disciplinaire de la FFF devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Mais Mauricio Pochettino laissait le soin à ses dirigeants d’éventuellement lancer cette procédure. Et à 48 heures du choc en finale contre l’AS Monaco au Stade de France, RMC annonce qu’après réflexion, le PSG va finalement faire appel de la sanction contre Neymar, mais également de celle contre Presnel Kimpembe, expulsé il y a 8 jours contre Rennes et qui avait pris 3 matchs de suspension, dont 2 ont déjà été purgés. Nasser Al-Khelaifi devrait formaliser ce recours dans les prochaines heures.

Déjà informé de cette décision du Paris Saint-Germain, le CNOSF a désigné les deux conciliateurs qui mardi après-midi devront plancher sur ce dossier, avant de rendre leur avis, lequel s’imposera à tous, avant la finale de la Coupe de France. Le PSG espère que cet appel d'urgence permettra à Neymar et Presnel Kimpembe d’être à la disposition de Mauricio Pochettino contre Monaco. Pour l'entraîneur parisien, cette décision aura évidemment une sacrée importance, les deux étant des titulaires indiscutables.