PSG : Mbappé joue chez « le grand Satan », Pierre Ménès est consterné

Dans : PSG, Equipe de France.

Kylian Mbappé a fait dimanche la Une de très nombreux quotidiens sportifs sur toute la planète, le match joué par l'attaquant français face à l'Argentine ayant marqué les esprits. Et même en France, où certains avait été très sévères avec le jeune attaquant du PSG, tout le monde commence à succomber à la Mbappé-mania. Ce lundi, Pierre Ménès regrette que la décision prise l'été dernier par Kylian Mbappé de signer au Paris Saint-Germain lui ait valu des critiques parfois totalement infondées et un jugement très sévère.

« Qu’est-ce qu’on n’a pas entendu sur Kylian Mbappé depuis qu’il a signé chez le grand Satan, le club qu’il est de bon ton de haïr et surtout de jalouser : le PSG. En l’espace de quelques semaines, il est passé de comète de Monaco à odieux enfant gâté parisien surcoté. On l’a même affublé du surnom de «Mboulard». Comme si les gens ne savaient pas ou ne voulaient pas faire la différence entre un changement d’attitude et un changement de perception du grand public (...) Il est un peu navrant de constater que Mbappé fait davantage l’unanimité dans le monde que dans son pays. Ça lui fait un point commun de plus avec Thierry Henry. Maintenant, il est évident que le n° 10 des Bleus aura moins d’espaces face à une défense uruguayenne d’un tout autre niveau. Il faudra trouver autre chose. Sous peine de réveiller les «rageux». Mais il a gagné le droit qu’on lui accorde toute notre confiance. Pour la fin de ce Mondial et pour l’ensemble de sa carrière. Parce qu’il ne faut jamais oublier qu’il n’a que 19 ans », explique, sur Cnews, Pierre Ménès, plus que jamais fan de Kylian Mbappé.