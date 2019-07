PSG : Paris exige un prix ridicule pour ce flop, et ça bloque quand même

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Prêté la saison dernière du côté du Bétis Séville, Jesé Rodriguez n’a pas cassé la baraque en Espagne.

Néanmoins, l’attaquant du Paris Saint-Germain a retrouvé du temps de jeu et des couleurs. Convaincu par le potentiel du joueur, le Bétis Séville souhaite ainsi le recruter définitivement. Mais selon les informations de Paris-United, le deal bloque avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne se montrent pas très gourmands dans ce dossier, avec une indemnité de transfert exigée de 5 ME.

« Selon nos informations, l’attaquant espagnol se plaît énormément en Andalousie et espère rallier de façon définitive le Betis. L’intérêt est réciproque puisque le Betis Séville a trouvé un accord contractuel avec le joueur. En revanche, le club andalou n’est pas encore parvenu à trouver d’accord avec le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale et Leonardo à sa tête souhaitent une indemnité de transfert d’au moins 5 millions d’euros. Les deux parties sont encore loin de faire affaire sur le montant du transfert. Cela explique le retour de Jesé à la reprise ce lundi du côté du centre Ooredoo » indique le média, tout de même optimiste quant à la finalisation de ce transfert d’ici la fin du mercato. Ce qui permettrait à Paris d’alléger sa masse salariale en attendant d’autres éventuels renforts.