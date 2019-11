PSG : Paris est toujours perdant en L1, Pierre Ménès enrage

Dans : PSG.

Une fois encore, le Paris Saint-Germain survole les débats au sein du championnat de France. Sauf que malgré tout, les critiques continuent de pleuvoir…

En termes de résultats, le club de la capitale réalise un très bon début de saison. Leader de la Ligue 1 avec neuf points d’avance sur son dauphin et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après seulement quatre journées, le PSG se balade. Pourtant, Paris n’affiche pas vraiment une sérénité à toute épreuve. Déjà défait trois fois en 13 matchs de L1, la formation francilienne a une nouvelle fois peiné à Brest samedi... jusqu’au but salvateur d’Icardi à la 85e minute de jeu (2-1). Après cette rencontre, Thomas Tuchel a été critiqué par plusieurs suiveurs du football tricolore. Pas forcément à juste titre, si l’on en croit les dires de Pierre Ménès.

« On pourra être sévère avec le fond de jeu ou l’absence de fond de jeu du PSG quand ils joueront des matchs au complet. Il manquait Navas, Marquinhos, Neymar ou Mbappé. Les gens vont dire que ce n’est pas une excuse pour aller jouer à Brest, mais il y a des choses qui se travaillent. Neymar et Mbappé n’ont pas débuté un seul match ensemble depuis le début de la saison. Contre Reims par exemple, il manquait 10 joueurs. Et puis ce n’est pas facile pour Paris, quand ils gagnent 5-0, on dit qu’ils achètent le championnat et quand ils perdent, on dit qu’ils sont nuls », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste, qui attendra donc de voir l’équipe-type du PSG à l'oeuvre avant de juger définitivement Tuchel en cette saison 2019-2020. Ce qui pourrait être le cas au retour de la trêve internationale de novembre, vu que Neymar sortira alors de l’infirmerie...