PSG : Paris est prêt à tout rafler en 2018 avoue Thiago Silva

Dans : PSG, Coupe de France.

Thiago Silva, capitaine du PSG, après la qualification en Coupe de France face à Rennes (6-1) : « On a respecté les consignes du coach. Nous avons eu 10 jours sans match, ce qui est toujours très difficile. Mais tous les joueurs ont fait le maximum sur le terrain. On a très bien joué comme en championnat. Je félicite toute l’équipe ! On a travaillé en équipe, tous ensemble ! Les six prochains mois seront très importants pour nous et le club. Nous sommes conscients de nos responsabilités ! », a-t-il déclaré au micro d’Eurosport.