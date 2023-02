PSG : Paris est faible et a peur, il passe aux aveux

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

À quelques jours du match contre le Bayern, le PSG ne pouvait aller plus mal. Battu pour la deuxième fois de suite à Monaco samedi, les Parisiens ont sorti une copie aussi limitée que leur effectif actuel. Devant la presse, Christophe Galtier n'a pu cacher son inquiétude.

Pour le match le plus important de sa saison face au Bayern mardi, le PSG n'arrive pas au top de sa forme. Irrésistibles en Ligue 1 pendant la première partie de saison, les Parisiens viennent de perdre quatre fois en un peu plus d'un mois. C'était même pire cette semaine avec deux revers en trois jours seulement. A l'image de son revers à Monaco samedi soir, le PSG a été totalement impuissant face à ses quatre bourreaux français. A tout cela viennent s'ajouter les soucis physiques de ses cadres : Kylian Mbappé (lésion musculaire), Lionel Messi (ischios) ou encore Marco Verratti (hanche). C'est presque la débandade à Paris.

Galtier inquiet avant PSG-Bayern mardi

Un constat que ne peut plus cacher Christophe Galtier. Loin du technicien serein aperçu au mois d'août dernier, c'est un homme touché et peiné qui s'est avancé devant la presse à Louis II. L'entraîneur du PSG a avoué son inquiétude avant de retrouver le champion d'Allemagne au Parc des Princes mardi soir. Toutefois, il demande de l'indulgence au vu du groupe mis à sa disposition en ce moment.

🎙 C'est un Christophe Galtier touché moralement qui s'est présenté en conférence de presse d'après match, bien loin des sourires affichés lors de ses premières semaines à la tête du PSG. pic.twitter.com/W7UrS6Z50w — RMC Sport (@RMCsport) February 11, 2023

« Oui. Si je n'étais pas inquiet, ce serait grave. On verra si certains absents pourront démarrer le match mardi. On a un calendrier chargé, avec un effectif affaibli. Oui, on est inquiet. Mais il faut garder la lucidité. Je comprends la colère des supporters. Dans ces moments difficiles, il faut l'union sacrée », a t-il lâché. Des craintes d'autant plus fortes sans Kylian Mbappé. Les dernières semaines ont mis en lumière l'importance du gamin de Bondy dans ce PSG-là. Galtier a aussi évoqué le cas de ce dernier à Monaco. Selon lui, Mbappé ne tiendra pas sa place mardi, ne pouvant donc être celui qui rallume la flamme d'un PSG éteint depuis le 1er janvier 2023.