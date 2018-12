PSG : Paris est en pole, le Barça attaque pour De Jong et De Ligt

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Concurrencé par le Paris Saint-Germain pour Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, le FC Barcelone a lancé son plan d'attaque.

Avec Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, l'Ajax a clairement de l'or dans les mains. Pas étonnant donc de voir que le club d'Amsterdam a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions cette saison, une première depuis 2006. Mais avec des joueurs de cette trempe, c'est plus facile. Sauf que l'Ajax ne devrait pas conserver ses deux internationaux néerlandais très longtemps, vu qu'ils sont courtisés par tous les grands clubs européens. Le PSG avait pris une avance sur ses concurrents en rencontrant les représentants des deux joueurs en novembre dernier, mais le Barça fait désormais le forcing pour repasser devant. En effet, selon le Mundo Deportivo, le club catalan « intensifie son offensive pour De Jong et De Ligt ».

Cette semaine, la direction barcelonaise a fait du pied au milieu et au défenseur « pour leur faire comprendre que le meilleur choix était de signer au Camp Nou, malgré les autres propositions ». S'ils n'ont encore rien décidé par rapport à leur avenir, les joyaux de l'Ajax admirent le Barça et pensent que leur style de jeu collerait parfaitement à celui de la formation de Messi. Ce n'est pas par hasard que le père de De Jong a dit que « le Barca serait la meilleure option ». Après cette nouvelle approche avec les deux joueurs défensifs, le FCB pourrait passer une nouvelle vitesse en faisant « une approche directe » avec l'Ajax, en marge du tirage au sort de la C1 lundi à Nyon, où les émissaires du Barça veulent parler à Van der Saar, le directeur financier du club néerlandais, et à Marc Overmars, ancien joueur du Barça et aujourd'hui directeur sportif. Quoi qu'il soit, rien n'est encore fait, et Paris a donc encore sa chance, même s'il faudra aussi se défaire de Manchester City, du Bayern ou de la Juventus dans ces deux dossiers capitaux.