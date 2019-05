PSG : Paris en pôle pour un recrutement surprise à l’Ajax

Dans : PSG, Mercato.

Les pépites de l’Ajax Amsterdam s’arrachent et vont s’arracher dans les prochaines semaines, étant donné la manière dont le club néerlandais a bluffé l’Europe cette saison en rivalisant avec les meilleurs.

Si le cas Frenkie De Jong est déjà réglé – il rejoindra le FC Barcelone – celui de Matthijs De Ligt fait tourner toutes les têtes, y compris celle du Paris Saint-Germain. Mais le club francilien ne perd pas de vue un autre objectif au sein du club néerlandais, puisque Marca annonce que le PSG est actuellement bien placé dans le dossier Donny Van de Beek.

Ce milieu de terrain n’a pas particulièrement le profil d’un joueur capable d’évoluer devant la défense, mais sa capacité à jouer dans la transition et son adresse devant le but lui ont permis de marquer plusieurs buts décisifs dans cette campagne européenne. Et le Paris SG suivait déjà l’international néerlandais la saison passée, passant même tout près de le recruter l’hiver dernier. A l’heure actuelle, le PSG devancerait en tout cas le Real Madrid, la Juventus et Tottenham, qui, comme le club de la capitale française, n’en ont pas forcément fait une énorme priorité pour l’été, mais apprécieraient de voir Van de Beek rejoindre leur effectif. Cela peut se comprendre, même si le tarif pourrait dépasser les 35 ME.