PSG : Paris en finale malgré les « conneries » de Tuchel ?

Depuis plusieurs jours, Rolland Courbis n’est pas tendre avec Thomas Tuchel, lequel multiplie les mauvais choix au PSG selon lui.

Sur l’antenne de RMC, l’ancien entraîneur de Montpellier et de l’OM avait notamment reproché au technicien allemand d’avoir fait jouer 120 minutes à Marco Verratti contre Lyon ou encore d’avoir utilisé Keylor Navas pour le match amical face au FC Sochaux, avant le quart de finale de la Ligue des Champions. Sur les ondes, « Coach Courbis » avait également fustigé le choix de Thomas Tuchel de se priver de Kylian Mbappé au coup d’envoi face à l’Atalanta Bergame. Malgré tout, le PSG est en demi-finale de la coupe d’Europe. Et c’est bien la preuve qu’il ne peut rien arriver à cette équipe selon Rolland Courbis, lequel envoie d’ores et déjà Paris en finale… malgré Thomas Tuchel.

« Le scénario me fait y croire. Il a y a une différence entre gagner un match comme cela aurait pu se faire avec Mbappé et Paredes. Je pense qu'il aurait fallu beaucoup d’aspirine à cette équipe de l’Atalanta pour éviter la boucherie si Paredes et Mbappé avaient débuté. Cela s’est passé différemment et j’espère qu’on s’est rendu compte des conneries et que cela servira à ne plus les faire. On aimerait tous voir un garçon comme Paredes faire la liaison entre la défense et l’attaque et pouvoir faire des passes dignes d’un football de très haut niveau, ce qui n’est pas le cas des trois autres du milieu Gueye-Marquinhos-Herrera. Neymar n’a pas été heureux dans certains choix mais il a été dangereux dès qu’il a touché le ballon. Je constate toutes ces anomalies mais tant mieux puisqu'il y a la victoire. En faisant des conneries, tu arrives quand même à gagner. Imaginez si le PSG en fait moins. Imaginez quand Kylian Mbappé sera titulaire et que Paredes va jouer au milieu. Tu as mal à la tête si tu es l’adversaire de cette équipe » a indiqué Rolland Courbis, lequel ne partira décidément pas en vacances avec Thomas Tuchel après le Final 8 de la Ligue des Champions…