PSG : Paris éliminé de la C1, Rabiot a fêté ça en boîte de nuit

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Ce nouvel épisode ne va pas améliorer la situation d’Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain.

Titulaire indiscutable en début de saison, le milieu de terrain a perdu sa place dans le onze et dans le groupe. En cause, son refus de prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Une décision vécue comme une véritable trahison au sein de la direction, qui a donc décidé de l’écarter jusqu’à son départ. Et tant pis si l’entraîneur Thomas Tuchel aurait bien besoin d’un joueur supplémentaire dans l’entrejeu. On peut parler d’un vrai conflit, d’autant que Paris envisage de lui enlever sa prime d’éthique.

Mais il faut croire que cette situation amuse Rabiot. La preuve, l’international français, présent au Parc des Princes mercredi lors de la défaite contre Manchester United (1-3) en Ligue des Champions, n’est pas allé soutenir ses coéquipiers très affectés. Pendant que le groupe a passé la soirée à déprimer, le milieu relayeur est parti s’afficher en boîte de nuit ! Conscient de la boulette, Rabiot a fait effacer la vidéo publiée sur Instagram, mais le mal est fait, et le PSG risque de ne pas apprécier…