PSG : Mbappé, réponse imminente et Paris tremble

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain attend désormais les réponses de Neymar et de Kylian Mbappé concernant une prolongation de contrat. Pour le joueur français, les choses pourraient aller vite, mais pas dans le sens souhaité par Leonardo.

Il se morfondait mardi soir dans les tribunes de l’Etihad Stadium, et c’est avec le regard perdu que Kylian Mbappé a assisté impuissant à l’élimination du Paris Saint-Germain par Manchester City. Héros des qualifications face au FC Barcelone et au Bayern Munich, le champion du monde n’était pas en état de jouer ce match retour de Ligue des champions et compte tenu du scénario de la rencontre Mauricio Pochettino n’a pas pris le risque de lancer Mbappé dans le grand bain. Alors que l’on évoque désormais le retour de l’attaquant tricolore pour le match de Coupe de France face à Montpellier, c’est surtout l’avenir de Kylian Mbappé la saison prochaine qui suscite bien des interrogations. A un an de la fin de son contrat avec le PSG, l’ancien Monégasque doit choisir et si l’on en croit Le Parisien, la réponse tant attendue par Nasser Al-Khelaifi et Leonardo devrait rapidement tomber. Alors que ce mercredi la presse espagnole est clairement très confiante concernant la possible venue de Mbappé au Real Madrid, la tendance est effectivement à un départ.

Le Paris Saint-Germain souhaite rapidement en savoir plus afin d’avancer ses pions dans d’autres projets, les choses ne peuvent plus attendre. « Sûrement le crack de Bondy va-t-il encore temporiser quelques jours, au moins tant que le PSG a encore des échéances. Mais il ne va plus pouvoir se cacher bien long- temps. D’autant que le club de la capitale s’impatiente, explique Frédéric Gouillard dans le quotidien francilien. Mais à priori Kylian Mbappé sait déjà ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas. Kylian Mbappé ira là où il peut gagner, et pas seulement un titre de Ligue 1 ou une Coupe de France. Si le PSG ne lui offre pas des garanties en termes de recrutement — ce qu’il s’évertue à faire —, il serait très étonnant qu’il étire son bail. Dans cette réflexion au long cours, l’argent est loin d’être le seul moteur. Paris a déjà transmis une offre substantielle à son meilleur buteur qui se rapproche de ce que perçoit Neymar, mais l’attaquant tricolore sait qu’il pourra négocier peu ou prou le même montant en Europe. »