PSG : Une montagne d'or pour éloigner Koulibaly de son duplex ?

Dans : PSG.

Priorité du PSG pour succéder à Thiago Silva au mercato, Kalidou Koulibaly a également la cote en Premier League.

Sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2023, Kalidou Koulibaly sera très difficile à déloger du San Paulo. Et pour cause, la clause libératoire de l’international sénégalais passera à 150 ME le 30 juin prochain, et le natif des Vosges a d’ores et déjà prévenu qu’il n’irait pas au clash pour quitter Naples. Toutefois, son profil intéresse de nombreux clubs européens. Le Paris Saint-Germain en fait sa priorité absolue dans l’optique de remplacer Thiago Silva tandis que le Real Madrid ou encore Manchester United ont également un œil sur sa situation. Mais en Premier League, un autre club rêve d’enrôler le colosse d’1m86, qui a récemment acheté un duplex sur Paris proche de la Tour Eiffel.

Il s’agit d’Everton, un club moins prestigieux de prime abord mais qui possède dans sa manche un certain nombre d’atouts susceptibles de faire mouche auprès de Kalidou Koulibaly. Le principal se nomme Carlo Ancelotti, ancien entraîneur de Naples qui a entretenu une excellente relation avec le joueur de 28 ans durant leur collaboration. A en croire les informations divulguées par la Gazzetta dello Sport, l’ex-manager du Paris Saint-Germain fait de Kalidou Koulibaly son objectif prioritaire en défense centrale dans l’optique de la saison prochaine. Douzième de Premier League, Everton est largué dans la course à l’Europe, ce qui pourrait constituer un frein rédhibitoire dans le dossier Koulibaly. Mais pour combler ce déficit d’attractivité sportive, les Toffees sont prêts à offrir un salaire colossal au joueur. Reste à voir si Kalidou Koulibaly, pisté par de nombreux clubs qualifiés pour la Ligue des Champions dont le PSG, est susceptible d’accepter la proposition d’Everton. Il faut bien le dire, il s’agirait d’une énorme surprise. Mais en période de mercato, tout est possible et encore plus avec les clubs anglais…