PSG : Paris dit oui au salaire XXL d'Eriksen !

Dans : PSG.

Interrogé sur le mercato en conférence de presse mardi, Mauricio Pochettino n’a pas été très bavard avant le déplacement du PSG à Saint-Etienne.

Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a été interrogé sur la possibilité de recruter des joueurs tels que Lionel Messi, Dele Alli ou encore Christian Eriksen, tous associés au club de la capitale ces derniers jours. Muet comme une tombe au sujet du mercato, l’Argentin est évidemment bien plus bavard quand il s’agit de distiller ses idées au directeur sportif Leonardo. Et à en croire les informations obtenues par Sky Sports, l’ancien manager de Tottenham a fait savoir au dirigeant brésilien qu’il était extrêmement favorable à la venue de Christian Eriksen, pas vraiment en odeur de sainteté du côté de l’Inter Milan, où Antonio Conte ne le considère pas comme un titulaire à part entière.

Le média croit savoir que l’international danois de 28 ans figure dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League. Néanmoins, en dépit de droits télévisuels colossaux, les équipes anglaises ne feront pas de folie financière et pour la plupart d’entre eux, le salaire de Christian Eriksen, estimé à 7,5 ME par an, est hors d’atteinte. Il est par ailleurs précisé que les émoluments du Danois ne posent en revanche pas de problème au PSG. Bien qu’affecté par la crise du Covid-19 et par le non-paiement des droits TV par Mediapro, le club de la capitale est toujours en mesure de distribuer de gros salaires et pourrait bien le prouver en s’offrant Christian Eriksen. Toutefois, la venue de l’ancien meneur de jeu des Spurs semble conditionnée à un départ au milieu de terrain afin de ne pas créer un embouteillage inutile au PSG pour la deuxième partie de saison. Tous les regards sont notamment tournés vers Julian Draxler, en fin de contrat en juin et gentiment poussé vers la sortie…