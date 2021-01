PSG : Eriksen à Paris, ça se joue maintenant

Dans : PSG.

Désireux de renforcer l’effectif du PSG, le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino a soumis les noms de Dele Alli et de Christian Eriksen à son directeur sportif Leonardo.

L’international anglais n’est quasiment pas utilisé par José Mourinho à Tottenham cette saison tandis que le milieu offensif de l’Inter Milan n’a pas les faveurs d’Antonio Conte chez les Nerrazzuri. De toute évidence, ces deux anciens cadres de Mauricio Pochettino chez les Spurs seraient accueillis à bras ouvert par l’Argentin au Paris Saint-Germain. Dans le dossier Dele Alli, le Paris Saint-Germain semble avoir de la marge et en cas de départ de Gueye, Hererra ou Paredes, tout pourrait aller assez vite. Un constat moins valable pour Christian Eriksen, la faute à l’exigence des dirigeants italiens mais également à une concurrence plus féroce selon les informations de Sky Sport Italia.

Une concurrence qui fait rage

A en croire le média, l’agent du milieu offensif danois de 28 ans est récemment entré avec plusieurs clubs dans l’optique d’un transfert ou d’un prêt au mercato hivernal. Pour l’heure, il semblerait que le PSG n’ait pas concrètement avancé ses pions, au contraire de l’Ajax Amsterdam et de Wolverhampton. Les deux clubs sont à la recherche d’un milieu de terrain offensif au profil assez technique, et ont coché le nom de Christian Eriksen. Pour l’heure, on ne sait pas encore si l’Inter Milan souhaite vendre ou prêter l’ancien artiste de Tottenham, recruté pour la coquette somme de 27 ME il y a tout juste un an. Ce qui est en revanche certain, c’est que le Paris Saint-Germain devra très vite réagir s’il veut avoir une chance de rafler la mise. A ce poste de milieu de terrain, le club de la capitale cible également Dele Alli, comme expliqué plus tôt, mais également Paul Pogba. Selon la presse espagnole de ce mardi, le champion du monde est très apprécié par Mauricio Pochettino…