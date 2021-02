PSG : Paris débarque en Argentine pour le nouveau Messi

Dans : PSG.

Sous la houlette de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain va essayer de passer un nouveau cap. Pour cela, l’entraîneur argentin cherche notamment à recruter les plus grands talents de demain.

Depuis l’arrivée des Qataris il y a dix ans maintenant, le club de la capitale française active tous les leviers possibles pour finir sa course sur le toit de l’Europe en Ligue des Champions. Pour continuer à rester sur le haut de l’affiche, le PSG lorgne sur les meilleures pépites mondiales. Il y a quelques années, Nasser al-Khelaïfi avait dit que Paris ne pouvait pas se permettre de passer à côté du prochain Messi. C’est donc pour cette raison que le PSG s’attaque à Gonzalo Sosa. Grand espoir du football argentin, le joueur de 15 ans est suivi par les plus grands clubs européens, comme le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, la Juventus ou Manchester United. Mais selon les informations de AS, le milieu offensif du Racing Club figure aussi sur les tablettes du PSG.

Ce jeudi, une délégation de la formation francilienne aurait même rencontré l’entourage du jeune talent en Argentine. Avec ce rendez-vous, le PSG espère devancer tous ses concurrents, avec un plan bien précis en tête. D’après la presse espagnole, le PSG veut obtenir 50 % des droits du joueur en versant une indemnité à son club formateur. En attendant ses 18 ans, et mars 2023, « El Talentoso » pourrait alors poursuivre sa progression dans son pays. Une proposition qui plaît à Sosa, même si ce dernier a un petit faible pour le Real… Dans tous les cas, le joueur de la réserve du Racing doit maintenant faire un choix crucial en choisissant son premier club européen.