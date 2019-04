PSG : Paris craquera des millions d'euros, ce joueur doit être la priorité n°1

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Dans deux mois presque jour pour jour, le mercato d'été ouvrira ses portes et évidemment le Paris Sint-Germain sera l'un des grands animateurs de cette période des transferts. Le dossier Neymar étant désormais classé, suite à l'intervention claire et nette de son père, c'est encore et toujours le milieu de terrain du PSG qui suscite des questions. Si Ander Herrera suscite bien des rumeurs depuis plusieurs semaines, le nom d'Allan revient régulièrement dans les conversations.

Et pour Dominique Grimault, qui s'est exprimé sur la chaîne L'Equipe, il est évident que le joueur de Naples doit être la cible numéro 1 de Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique, quel que soit le prix à payer. « Je ne suis pas convaincu par la piste Ander Herrera. Certes, il est libre. Mais c’est quand même un joueur qui a un petit salaire d’environ 1 ME par mois. 12 ME par an alors que l’on n’a pas la garantie qu’il sera titulaire… Ce n’est pas Ander Herrera ou Paredes qui vont faire la différence au Paris Saint-Germain. La piste Ndombele paraît infiniment plus sérieuse, et plus sérieuse encore : la piste Allan ! Lui pour le coup, en 4 saisons à Naples, il n’a jamais été blessé. C’est le guerrier de Carlo Ancelotti. S’il y a une affaire à faire : c’est lui », a confié, dans des propos relayés par RadioFoot.com, un Dominique Grimault convaincu qu'Allan est le bon choix.