PSG : Paris cible un gardien, ça ne fait pas rêver

Gianluigi Donnarumma à Paris, la rumeur refait surface en Italie ces dernières heures. Néanmoins, il semble de plus en plus improbable que le club de la capitale recrute un gardien de cette envergure au mercato. Et pour cause, Thomas Tuchel a bel et bien décidé de faire d’Alphonse Areola son numéro un la saison prochaine. C’est ainsi que selon RMC Sport, le club de la capitale concentre ses efforts pour recruter… un gardien numéro deux au mercato, Kevin Trapp n’acceptant pas ce rôle.

Le profil de Martin Dubravka, de Newcastle, est apprécié. « Selon nos informations, le PSG a ciblé Martin Dubravka. Le gardien slovaque (19 sélections) est le gardien titulaire à Newcastle depuis 2018 et son arrivée du Sparta Prague. Agé de 30 ans, le joueur formé à Zilina présente une bonne expérience à travers l’Europe » explique la radio. Reste désormais à voir si le Paris Saint-Germain et Newcastle, qui se sont entendus concernant le transfert de Stanley Nsoki, parviendront à trouver un accord concernant le gardien de 30 ans. Chez les supporters en tout cas, cette piste qui confirme que Paris ne recrutera pas de numéro un, ne devrait pas faire rêver.