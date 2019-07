PSG : Le deal Neymar sera jugé par l'Emir du Qatar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La situation dans le dossier Neymar devient extrêmement délicate à comprendre, puisque d'un côté il y a ceux qui pensent que le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre la star brésilienne et que le coup de sang de Leonardo était juste un avertissement, et ceux qui sont persuadés que Neymar ne reviendra jamais au PSG. Et cela donne évidemment lieu à toutes les supputations, puisque ce mercredi en Espagne, on parle d'un prix réclamé par le Paris SG variant de 150 à 220ME, et d'échanges divers et variés entre des joueurs et Neymar. Mais dans cette bataille des rumeurs, le Mundo Deportivo apporte un peu de bon sens.

Car pour le média proche du Barça, toutes ces supputations ne tiendront pas face au seul vrai décideur dans ce dossier. Et ce maître du jeu, c'est l'Emir du Qatar. « Du côté du Parc des Princes on veut déjà agir, mais la décision finale concernant le cas Neymar sera prise par le Qatar, et bien au-dessus du président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Le Brésilien était une signature stratégique du cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, qui depuis qu'il a acheté le PSG en 2011, n'a pas encore vécu de de demi-finale de Ligue des champions. Et c'est lui qui décidera, et personne d'autre », indique le quotidien sportif espagnol. Un résumé assez limpide de la situation car c'est une évidence l'avenir de Neymar se décidera plus à Doha qu'à Paris, Barcelone ou à Sao Paulo.