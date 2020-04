PSG : Paris c'est la « lose », Griezmann refusera de signer

Dans : PSG.

Tandis que la presse espagnole fait d'Antoine Griezmann une monnaie d'échange dans un deal avec le PSG pour envoyer Neymar au Barça, le club de la capitale se prend un tacle.

Antoine Griezmann a été à la Une cette semaine, l’attaquant français du FC Barcelone étant souvent évoqué dans un deal entre le Barça et le PSG. Neymar contre Griezmann, cette opération fait fantasmer la presse catalane, mais rien ne semble indiquer que cela se fera au prochain mercato. Et cela d’autant plus que selon Sébastien Tarrago, le champion du monde tricolore n’a pas réellement d’intérêts financiers et sportifs à quitter Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, dans la mesure où au PSG il aura toujours Kylian Mbappé sur sa route. De plus, le Paris SG n’a toujours pas démontré sur la scène européenne qu’il était au niveau des meilleurs.

Pour le journaliste de L’Equipe, l’échange Neymar-Griezmann est impossible. « Il faut envisager la position de Griezmann qui a un salaire supérieur à 20ME par saison. Il n’irait donc pas au PSG pour l’argent. Et s’il va à Paris, ce ne sera pas en star, car même si Neymar part dans ce cas de figure, Mbappé restera et la star ce sera Mbappé. Si on se met à la place d’Antoine Griezmann ou des joueurs de ce calibre-là, que représente aujourd’hui le PSG ? Ce club n’est pas intéressant sportivement, c’est la réalité. Passer du FC Barcelone au Paris Saint-Germain c’est un échec, et même un échec fort. Griezmann ne veut pas l’accepter parce que c’est un champion. Il a un ego et il est persuadé qu’il peut renverser la vapeur au Barça. Pour de nombreux joueurs, le PSG c’est le symbole de la lose. Ça changera un jour, mais je ne sais pas quand, et ce sera très bien pour le PSG. Mais aujourd’hui c’est la réalité », a fait remarquer Sébastien Tarrago, qui fait un constat forcément incisif aux yeux des supporters du club de la capitale.