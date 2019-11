PSG : Paris avait déjà repéré Osimhen, Lille l'a recruté

Dans : PSG.

Impressionnant pour ses débuts à Lille, Victor Osimhen (20 ans) aurait pu découvrir la Ligue 1 sous un autre maillot. En effet, le Paris Saint-Germain connaît bien le Nigérian.

Pour « seulement » 12 millions d’euros, le LOSC a peut-être recruté l’un des futurs grands attaquants du football mondial. Pas besoin de temps d’adaptation au championnat français, l’avant-centre arrivé en provenance de Charleroi a immédiatement brillé sous les ordres de Christophe Galtier. Sa vitesse et sa lucidité dans la finition lui ont déjà permis d’inscrire sept buts et de délivrer deux passes décisives en Ligue 1. Un total assez bluffant pour un jeune joueur méconnu dans l’Hexagone. Mais de son côté, le Paris Saint-Germain n’a peut-être pas été surpris. Car selon l’ancien directeur sportif de Wolfsburg Klaus Allofs, le club de la capitale était à la lutte lorsque le Nigérian avait rejoint les Loups en 2017.

« On le suivait depuis un certain temps, a raconté l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille à La Provence. Nos scouts ont vu le Mondial-U17 en 2015, où il a marqué beaucoup de buts. C’était quelqu’un de très posé pour son âge. On a essayé de le faire signer. Ce n’est pas facile d’avoir des jeunes, la concurrence est grande, ici aussi en Allemagne et un peu partout ailleurs. Il était sollicité par plusieurs clubs européens (Arsenal, Manchester City, l’Inter Milan, la Juventus et le PSG). » Comme quoi, Luis Campos n’est pas le seul à avoir repéré le talent d’Osimhen.