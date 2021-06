PSG : Paris arrose le clan Mbappé, le Real résigné

Dans : PSG.

Malgré la concurrence du Real Madrid, le PSG a toujours la ferme intention de rafler la mise dans le dossier Kylian Mbappé.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain dans un an, Kylian Mbappé va-t-il prolonger ? C’est la question qui tourmente l’état-major du PSG depuis de longues semaines. Il y a quelques jours, le président madrilène Florentino Pérez a confirmé à demi-mots son intérêt pour Kylian Mbappé. Mais de leur côté, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n'entendent pas se laisser faire. C’est ainsi que selon les informations de la Cadena SER, le Paris Saint-Germain va soumettre à Kylian Mbappé une offre stratosphérique afin de tuer définitivement la concurrence du Real Madrid. Cette proposition du PSG serait d’autant plus juteuse qu’elle comprend des bonus énormes pour les « membres de l’entourage » de Kylian Mbappé.

Les chiffres de l’offre parisienne n’ont pas filtré. Mais à en croire le média espagnol, cette proposition XXL du Paris Saint-Germain a douché les espoirs du Real Madrid. En effet, le vice-champion d’Espagne en titre n’a aucunement l’intention de s’aligner sur la proposition de Paris, et de rémunérer les membres de l’entourage de Kylian Mbappé. Le média va plus loin en affirmant que la signature du premier contrat aspirant avec le PSG d’Ethan, le frère de Kylian Mbappé, fait partie intégrante du plan de Nasser Al-Khelaïfi et de Leonardo pour convaincre le champion du monde de prolonger. Reste maintenant à voir comment ce dossier évoluera, et si tout cela aboutira sur un accord total entre Kylian Mbappé et Paris. Ce serait une belle surprise pour les supporters du PSG, qui ont accueilli avec déception les informations de Daniel Riolo en début de semaine. Pour rappel, le consultant de RMC était catégorique en affirmant que Kylian Mbappé avait fait part à sa direction de sa volonté, ferme et définitive, de quitter le PSG.