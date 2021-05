PSG : Macron drague Mbappé pour la vaccination

Dans : PSG.

A l’heure où la campagne vaccinale doit s’accélérer, le gouvernement aimerait pouvoir compter sur l’aide d’un certain… Kylian Mbappé.

Très apprécié des plus jeunes, figure des Bleus et du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera-t-il le visage de la vaccination ouverte à tous en France ? C’est ce que souhaite Emmanuel Macron et le gouvernement. Président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, Alain Fischer a reconnu dans les colonnes du Parisien que Kylian Mbappé serait la personne idéale pour vanter les mérites de la vaccination et ainsi permettre à la France d’atteindre au plus vite l’immunité collective, indispensable au retour de la vie normale et en ce qui concerne le football, à un retour massif des spectateurs dans les stades sans la moindre contrainte.

« Je pense qu'à votre âge on écoute plus un copain que le président de la République ou encore moins un médecin comme moi. Quand l'heure sera venue, des spots seront dédiés aux plus jeunes. L'objectif est de faire parler des acteurs, des rappeurs, des sportifs... Mbappé serait l'idéal » a reconnu Alain Fischer, qui espère pouvoir compter sur Kylian Mbappé pour booster la campagne vaccinale auprès des plus jeunes quand leur tour sera venu. Pour rappel, Emmanuel Macron a officiellement annoncé que tout le monde sera autorisé à prendre des rendez-vous pour se faire vacciner « la veille pour le lendemain » en fonction des doses disponibles à compter du 12 mai. Les premiers spots publicitaires ne devraient donc pas tarder et il sera intéressant de voir si Kylian Mbappé y figure ou non. Un autre dossier majeur concernant la vaccination et le sport sera bientôt sur la table en France, celui de la vaccination (ou non) des joueurs de l’Equipe de France convoqués pour l’Euro. En Italie, 35 joueurs pré-convoqués par Roberto Mancini ont reçu une première dose de vaccin afin d’éviter tout forfait pendant la compétition. Pour l’heure, ce thème n’a pas été publiquement abordé en France.