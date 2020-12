PSG : Paris active une piste made in Turquie en défense

Dans : PSG.

Bien dépeuplée après les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi, la défense du PSG pourrait être renforcée lors du prochain mercato.

Cet été, Thomas Tuchel avait exigé la venue d’un défenseur central auprès de Leonardo afin de combler ces deux départs préjudiciables. L’entraîneur allemand n’a pas été écouté puisque Danilo Pereira et Alessandro Florenzi sont les deux seuls joueurs à vocation défensive ayant posé leurs valises dans la capitale française. En début de saison, Thomas Tuchel a bricolé en positionnant l’international portugais en défense centrale. De toute évidence, un renfort ne serait pas de trop dans ce secteur de jeu où Abdou Diallo manque de régularité tandis que Thilo Kehrer enchaîne les pépins physiques. En ce sens, Spor Haber dévoile l’intérêt du PSG pour un espoir du football turc.

Le média croit savoir que le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par le profil d’Ozan Kabak, utilisé à 4 reprises avec Schalke 04 en Bundesliga cette saison. Pour l’heure, la valeur marchande du défenseur de 20 ans est encore relativement faible, d’où l’intérêt du PSG, confronté à de rudes problèmes économiques en raison de la crise sanitaire. Mais à en croire les informations du média turc, le Paris SG pourrait bien payer plus cher que prévu pour recruter Ozan Kabak, dans la mesure où plusieurs cadors européens sont également sur les rangs. Le Milan AC, le Real Madrid et Liverpool sont notamment cités comme d’éventuels prétendants à la signature du joueur. Rien de bien surprenant en ce qui concerne les Reds, dépeuplés en défense centrale après les blessures de Joe Gomez et de Virgil Van Dijk. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain accélèrera dans ce dossier dès cet hiver, ou si le club de la capitale souhaite attendre l’été prochain et la nomination de son futur entraîneur afin d’avancer sur le mercato.