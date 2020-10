PSG : Le kiné bientôt défenseur central, Tuchel ridiculisé

Dans : PSG.

Le choix tactique de Thomas Tuchel lors du match PSG-Dijon n'en finit pas de faire du bruit. Et l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain se fait sérieusement secouer.

Provocation face aux choix de Leonardo lors du récent mercato ou vrai choix tactique, on ne sait pas réellement ce que Thomas Tuchel avait dans la tête samedi en titularisant Danilo au cœur de la défense du Paris Saint-Germain tandis que Marquinhos était lui placé en milieu de terrain. Une inversion des rôles qui est interprétée comme un défi lancé par l’entraîneur allemand du PSG à Leonardo, qui avait demandé à Tuchel de baisser d’un ton en toute fin de mercato. Interrogé sur cette décision du technicien du Paris SG, Rolland Courbis estime qu’il ne s’agit pas d’une décision tactique mais bel et bien d’une provocation de l’Allemand contre Thomas Tuchel. L’ancien entraîneur ironise dans Le Parisien, même s’il n’a aucun doute sur la volonté du coach parisien.

Et Rolland Courbis de se lancer. « Je me mets à la place de Leonardo, il a dû frôler la cécité quand il a vu la feuille de match ! A vouloir à tout prix aligner Marquinhos au milieu, Thomas Tuchel va finir par faire jouer le kiné du PSG en défense centrale ! Même un muet aurait retrouvé la parole pour parler de ces drôles de choix (...) Tuchel a rajouté Danilo à la liste des milieux qui voient Marquinhos leur passer devant et qui se posent des questions sur ce qu’ils font là. Leonardo doit s’arracher les cheveux. Il imaginait sans doute qu’en laissant partir Thiago Silva, Marquinhos ne jouerait plus au milieu. J’ai l’impression que ce n’est pas comme ça que Tuchel voit les choses ! », constate l’ancien entraîneur de l’OM et de Bordeaux, pas convaincu par les décisions de Thomas Tuchel aux commandes du Paris Saint-Germain.