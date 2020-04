PSG : Paris active son plan made in France, merci Neymar !

Dans : PSG.

Les dates du mercato sont encore inconnues que déjà, la presse espagnole s’emballe totalement pour le feuilleton Neymar du PSG à Barcelone.

Cette semaine, le média TV3 affirmait que Josep Maria Bartomeu avait annoncé à ses collaborateurs que la venue de Neymar n’était plus d’actualité en raison de la crise du coronavirus, laquelle a fortement impacté les finances du FC Barcelone. Le son de cloche est totalement différent dans les colonnes du Mundo Deportivo puisque ce vendredi, le média catalan fait sa Une… sur Neymar. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Barcelone n’a pas (encore) fait une croix sur le transfert du n°10 parisien selon le journal espagnol qui met en avant une volonté du Paris Saint-Germain de « franciser » son effectif. Ce dont le Barça souhaite profiter pour conclure un échange d’envergure.

Paris veut plus de Français

Ainsi, un échange comprenant Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo pourrait convaincre Nasser Al-Khelaïfi de lâcher Neymar. Le deal a de l’allure, mais les blessures à répétition de l’ancien attaquant de Rennes rendent tout de même sceptiques sur sa capacité à remplacer Neymar dans la capitale. Concernant Samuel Umtiti, il s’agit d’un joueur apprécié par la direction parisienne, qui a notamment en tête l’excellente Coupe du Monde 2018 réalisée par le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Enfin, Jean-Clair Todibo, prêté cette saison à Schalke 04 pourrait être un joueur de complément intéressant pour le PSG. Reste maintenant à savoir si tous les joueurs concernés par cet éventuel échange seront d’accord pour changer de club et surtout, si le PSG acceptera un deal dans lequel ne figure pas Antoine Griezmann. Car il y a de cela deux semaines, la presse catalane était unanime pour dire que le champion du monde mâconnais était le joueur le plus apprécié par la direction du PSG dans les rangs du Barça.