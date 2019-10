PSG : Paris a laissé filer un coach en or, il témoigne

Dans : PSG, Ligue 1.

En juillet 2019, le Paris Saint-Germain officialisait le départ de Thiago Motta, alors entraîneur des moins de 19 ans du club de la capitale.

Un an et puis s’en va donc pour l’ancien milieu de terrain italien, lequel rêvait pourtant de cartonner avec les jeunes du PSG avant d’éventuellement chiper la place de Thomas Tuchel. Le plan de Thiago Motta ne s’est pas déroulé comme prévu et pourtant, ses talents d’entraîneur ne font aucun doute selon Will Césaire Matimbou, gardien de 19 ans formé au PSG et qui a évolué durant un an sous la houlette de l’Italien.

« Thiago Motta m’a fait découvrir une autre facette du football et m’a fait beaucoup progresser. C’est un super coach, très proche de ses joueurs. Il a vécu les mêmes choses que nous, il nous comprend et sait faire passer ses messages. Je m’étais entraîné avec lui quand il était encore joueur. Comme c’est quelqu’un de très simple, ce n’était plus Thiago Motta la grande star vainqueur de la Ligue des Champions en face de nous. C’était coach Thiago Motta tout simplement » a indiqué au Parisien celui qui a quitté le Paris Saint-Germain en même temps que Thiago Motta, et qui ne serait pas surpris de voir le PSG regretter l’ancien international italien à l’avenir.